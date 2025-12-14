Haberler

Ümraniye'de halk oyunları gecesi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesinin halk oyunları kursiyerleri, 'Halaya Duran Yıldızlar Halk Oyunları Doğu Gecesi' etkinliğinde gösteri yaptı. Başkan Yıldırım, gençlerin sanata yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ümraniye Belediyesinin halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler "Halaya Duran Yıldızlar Halk Oyunları Doğu Gecesi" programında sahne aldı.

Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, belediyenin halk oyunları kursuna katılan 10-50 yaş arasındaki kursiyerler, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Doğu potporisi, Antep, Van ve Diyarbakır yörelerine ait geleneksel halk oyunlarını sergiledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım programdaki konuşmasında, ilçede daha önce Karadeniz ve yedi bölge halk oyunlarının sahnelendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Gençlerin sanata ve spora yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "İlk önce eğitim ve ondan sonra öğrenim geliyor. Eğitimde de kabiliyetli olan gençlerimizin her türlü sanat etkinliğinde bulunması gerekiyor. Çocuklarımızı teşvik etmemiz gerekiyor." dedi.

Yıldırım, Ümraniye'de sanat ve spor alanında çeşitli imkanlar bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birisi müzikle alakalı bir enstrüman çalacaksa o Ümraniye'de var. İstanbul Teknik Üniversitesinin hocalarıyla birlikte 6-7 senedir Ümraniye müzik akademimiz var. 850 talebimiz var. Ümraniye'de olmayan şey yok. Tiyatroysa tiyatro, futbolsa futbol var. 36 çeşit spor dalı var. Göreve geldiğimde 6 bin kişiyle spor yapıyorduk. Şimdi 100 bini aştı. Bu durum, eğitimin kalitesini artırırken öğrenimin de daha başarılı olmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle Ümraniye'de genç olmak ve yaşamak bir başka."

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Bilanço ağır
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title