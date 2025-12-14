Ümraniye'de halk oyunları gecesi düzenlendi

Ümraniye Belediyesinin halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler "Halaya Duran Yıldızlar Halk Oyunları Doğu Gecesi" programında sahne aldı.

Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, belediyenin halk oyunları kursuna katılan 10-50 yaş arasındaki kursiyerler, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Doğu potporisi, Antep, Van ve Diyarbakır yörelerine ait geleneksel halk oyunlarını sergiledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım programdaki konuşmasında, ilçede daha önce Karadeniz ve yedi bölge halk oyunlarının sahnelendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Gençlerin sanata ve spora yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "İlk önce eğitim ve ondan sonra öğrenim geliyor. Eğitimde de kabiliyetli olan gençlerimizin her türlü sanat etkinliğinde bulunması gerekiyor. Çocuklarımızı teşvik etmemiz gerekiyor." dedi.

Yıldırım, Ümraniye'de sanat ve spor alanında çeşitli imkanlar bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birisi müzikle alakalı bir enstrüman çalacaksa o Ümraniye'de var. İstanbul Teknik Üniversitesinin hocalarıyla birlikte 6-7 senedir Ümraniye müzik akademimiz var. 850 talebimiz var. Ümraniye'de olmayan şey yok. Tiyatroysa tiyatro, futbolsa futbol var. 36 çeşit spor dalı var. Göreve geldiğimde 6 bin kişiyle spor yapıyorduk. Şimdi 100 bini aştı. Bu durum, eğitimin kalitesini artırırken öğrenimin de daha başarılı olmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle Ümraniye'de genç olmak ve yaşamak bir başka."