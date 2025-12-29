Ümraniye Belediyesinden çevre dostu moda defilesi

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerin sergilendiği çevre dostu moda defilesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin biriktirdiği plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve çeşitli geri dönüştürülebilir atıklar, özgün tasarımlarla defilede sergilendi.

Etkinlikte atıkların doğru şekilde değerlendirildiğinde estetik ve işlevsel ürünlere dönüşebileceği ortaya konulurken, geri dönüşümün çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam açısından taşıdığı öneme dikkati çekildi.

Açıklamada, Ümraniye Belediyesinin benzer etkinliklerle çevre dostu projeleri desteklemeye, gençleri doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceği belirtildi.