Haberler

Ümraniye Belediyesinden çevre dostu moda defilesi

Ümraniye Belediyesinden çevre dostu moda defilesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla 'Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller' temalı bir moda defilesi düzenledi. Öğrencilerin geri dönüştürülen malzemelerle tasarladığı kıyafetler sergilendi.

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerin sergilendiği çevre dostu moda defilesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin biriktirdiği plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve çeşitli geri dönüştürülebilir atıklar, özgün tasarımlarla defilede sergilendi.

Etkinlikte atıkların doğru şekilde değerlendirildiğinde estetik ve işlevsel ürünlere dönüşebileceği ortaya konulurken, geri dönüşümün çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam açısından taşıdığı öneme dikkati çekildi.

Açıklamada, Ümraniye Belediyesinin benzer etkinliklerle çevre dostu projeleri desteklemeye, gençleri doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi

İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü