Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi'nde bir gecekondu da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler olay yerine sevk edilirken, polis güvenlik önlemleri aldı.
Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İnkılap Mahallesi Hatip Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında gecekonduda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel