Ümraniye'de döküm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de döküm atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İMES Sanayi Sitesi C-311 Sokak'ta bulunan 2 katlı döküm atölyesinde küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Dökümhanede hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.