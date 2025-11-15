Ümraniye'de Depo Yangını: Bir İşçi Dumandan Etkilendi

ÜMRANİYE'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.40 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.