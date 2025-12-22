Haberler

Ümraniye'de bir binanın çatısında başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın söndürüldü

İstanbul Ümraniye'de bir evin çatısında çıkan yangın, bitişikteki iki eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını söndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı.

İstanbul Ümraniye'de bir evin çatısında çıkan ve 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Finanskent Mahallesi 3010. Cadde'de üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki bir gecekondu ile 2 katlı binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişiden 2'si sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
