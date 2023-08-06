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Ümraniye'de Catering Firmasına Hırsızlık

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Ümraniye'de bulunan bir catering firmasına ait iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, masadaki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de bulunan bir catering firmasına ait iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, masadaki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Ümraniye'de meydana geldi. Sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, biraz bekledikten sonra catering firmasına ait iş yerine girdi. Masanın üzerinde bulunan 15 bin lira değerindeki cep telefonunu alan şüpheli kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

Ümraniye Güncel Haberler

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