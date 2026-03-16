Ümraniye'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Şile Otoyolu'nda bir otomobille çarpışan beton mikseri devrilirken, sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de otoyolda devrilen beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde ilerleyen 34 FPG 747 plakalı beton mikseri, bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik kontrollü sağlanırken, devrilen beton mikserinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, beton mikserinin devrildiği anlar otoyolda ilerleyen bir başka aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
