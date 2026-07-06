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Ümraniye'de beton mikseri 3 katlı binaya çarptı

Ümraniye'de beton mikseri 3 katlı binaya çarptı
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Ümraniye'de direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri, 3 katlı bir binaya çarptı. Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 3 katlı binaya çarptı. Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Parseller Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 3 katlı binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan beton mikserinin şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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