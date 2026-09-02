Haberler

Şile Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Şile Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücülerden birinin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Trafik bir süre yoğunlaşırken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ÜMRANİYE, Şile Otoyolu'nda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde olan cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolda Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı

Dün tehdit eden Trump, bugün dediğini yaptı
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı

4. kez anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

Kan donduran anlar ortaya çıktı! Facia "Geliyorum" demiş
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak

Sözleri Mansur Yavaş ve Murat Ağırel'e: Kim doğru söylüyor...
Ferhat Göçer-Sinan Akçıl geriliminde yeni perde: İhtarname gönderdi

Şarkılarını söylemesini adını bile anmadan yasakladı