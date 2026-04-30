Ümraniye'de 13. Geleneksel Çocuk Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "13. Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler"in kapanış töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinliklerde 13 binin üzerinde öğrencinin yarıştığını, bowling, çemberle işbirliği, çift ayak atlama, el değdirerek bayrak koşusu, fasulye torbası, puanlı hedef oyunu, uzağa top fırlatma ve top yuvarlama gibi 8 ayrı kategoride yarışmalar yapıldığını anlattı.

Yarışmalara katılan gençleri tebrik eden Yıldırım, "Spor yapmak herkesin işi değil ama Ümraniye'de sporla meşgul olmak, gençlerin spor yapması bizi heyecanlandırıyor. Ümraniye'de genç olmak bir başka diyorum. (Göreve) Geldiğimde 5-6 bin kişinin spor yaptığı gençlerimizde çok şükür 100 binleri aştık. 100 bin gencimizle spor yapıyoruz. Okullarımızda 125 bin genç okuyor. Ümraniye'nin nüfusu 750 bin. Velilerime, hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

8 farklı branşta yarıştılar

Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle düzenlenen etkinliklerde, mendil kapmaca, seksek ve yakan top gibi oyunlar öne çıktı.

Etkinlikler kapsamında, yakan top branşında 135, mendil kapmaca branşında 124 ve seksek branşında ise 119 okul mücadele etti. Toplam 8 bin 253 öğrenci geleneksel oyunlarda yer aldı.

İlkokullar arası fiziksel etkinliklerde ise 78 okuldan 5 bin 325 öğrenci bowling, çemberle işbirliği, çift ayak atlama, bayrak koşusu ve benzeri 8 farklı branşta yarıştı.