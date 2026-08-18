Haberler

Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattı Bakanlığa devredildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Bakanlık yetkili olacak.

Kaynak: AA
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

Ünlü fenomenin tatili kabusa döndü! Suyun altında dehşeti yaşadı
Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden
Modem çetesinin yöntemi ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar

Yöntemleri ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar
Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor

Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor
Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu

Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu
Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı

Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı