Ümraniye Belediyesi ilçede ikamet eden gençlerin YKS ücretlerini karşılayacak

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet den öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) giriş ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına hazırlanan ilçede öğrencilerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Ümraniye Belediyesi, YKS başvuru ücretlerini ödeyerek gençlere önemli bir destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye olarak bu yıl da, ilçede ikamet eden ve 22 yaşını geçmemiş tüm öğrencilerin YSK'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sınav giriş ücretlerini karşıladıklarını belirtti.

Yıldırım, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek sınav için öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizler bizim umudumuz, yarınlarımızın teminatısınız. Maddi ve manevi tüm imkanlarımızla eğitim yolculuğunuzda sizlere destek olmayı sürdüreceğiz. Sınava girecek her bir kardeşime gönülden başarılar diliyorum. Cenabıallah, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan siz kıymetli gençlerimizin yolunu, bahtını açık eylesin." ifadelerini kullandı.