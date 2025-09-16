Ümraniye Belediyesi'nden Gençlere Burs Desteği

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında ön lisans veya lisans programına yerleşen gençlere, aylık 1700 lira burs desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez ön lisans veya lisans programına yerleşen Ümraniyeli gençler için eğitim desteği programı hayata geçiriliyor.

Belediye, ilçede ikamet eden 18-25 yaş aralığındaki gençlere aylık 1700 lira olmak üzere, toplam 13 bin 600 lira destek sağlayacak.

Burslar 8 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Başvurular, 15-30 Eylül tarihleri arasında Ümraniye Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, üniversite sınavı sürecinde gençlerle birçok kez bir araya geldiklerini, onlara olan inanç ve güvenlerini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Güvenlerini boşa çıkarmayan tüm gençleri tebrik eden Yıldırım, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Şimdi sıra bizde. Sözümüzü tutuyor, gençlerimizin eğitim yolculuklarına katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.