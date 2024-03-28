Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Örnek Daireleri Tanıtıldı

Ümraniye Belediyesince Hekimbaşı Mahallesi'nde başlatılan ve tamamlandığında 2 bin 500 kişinin yeni yaşam alanı olacak Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin örnek daireleri tanıtıldı.

Proje alanındaki örnek daireleri hak sahiplerine gezdiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan proje alanında kaba inşaatın sürdüğünü söyledi.

Bir yandan binalardaki ince işlerin de yapıldığını dile getiren Yıldırım, "597 konut ve 28 dükkan yapılacak. Burası 46 bin metrekare üzerine yapılıyor. Hak sahiplerine önümüzdeki yıl içeresinde teslim edilecek. Depreme dayanıklı, son teknolojiyle yapılmış binalarda Hekimbaşılı kardeşlerimiz oturmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Sevgi Karaçam da örnek dairelerin çok güzel olduğunu belirterek, "İnşallah bir an önce teslim alırız. Oturmaya başlarız. Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok beğendik. Ustalarımızın da mühendislerimizin de ellerine sağlık." dedi.