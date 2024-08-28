Üye Girişi
Haberler

Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla 280 Öğrenci Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi'nin hazırlık kursunu tamamlayan 317 öğrenciden 280'i köklü üniversitelerin hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlarına yerleşti. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçeye modern kütüphaneler kazandırdıklarını ve hazırlık kurslarında da gençlere destek verdiklerini belirtti.

Ümraniye Belediyesi'nin hazırlık kursunu tamamlayan 317 öğrenciden 280'ini Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda, köklü üniversitelerin hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlarına yerleşti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak, gençlerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçemize modern kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kurslarında da gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl YKS'ye Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki hazırlık kursu ile hazırlanan 317 öğrenciden 280'i aralarında Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul, Bursa Uludağ, Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının mühendislik, hukuk, veterinerlik, öğretmenlik, hemşirelik ve ilahiyat gibi alanlarına yerleşti.

"HEPİNİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversiteye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak, gençlerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçemize modern kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kurslarında da gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ümraniye'mizden, ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumlarına öğrencilerimizin başarıyla yerleşmesi bizleri çok mutlu ediyor. Azimle ve özveriyle çalışarak hayallerine kavuşan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını diliyorum. Başarılarınız daim olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmet Yıldırım Ümraniye Yerel Haberler Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor? Resmi Gazete bugün (28 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title