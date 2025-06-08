Ümraniye Belediyesi Bayram Temizliği ile Hijyen Sağlıyor

ÜMRANİYE Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı kurban kesim alanları, pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahadaki yerini aldı.

Çöp toplamanın yanı sıra; koku oluşumunu önlemek amacıyla kireçleme, yıkama ve dezenfekte çalışmaları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle kurban kesim alanlarında, özel temizlik araçları ve ekipmanlarıyla temizlik yapılıyor.

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayram boyunca vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için tüm birimlerimizle sahadayız. İlçemizin temizliği ve hijyeni için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Tüm komşularımıza da bu süreçte bize yardımcı oldukları için ayrıca teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum" dedi.