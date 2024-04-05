Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım mazbatasını aldı

Ümraniye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İsmet Yıldırım mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Ümraniye Belediye Başkanlığı görevini tekrar kazanan İsmet Yıldırım, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Ardından Ümraniye Belediyesine gelen Yıldırım'ı personel törenle karşıladı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ümraniye'de yine belediye başkanlığına seçildiğini anımsatan Yıldırım, "Tüm kademelerde görev alan kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, Ümraniye'nin tamamına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Tüm partililerin bir ders çıkarması gerekiyor. Seçmen sandığa gitmedi. 'Biz Cumhurbaşkanımızı da sizi de seviyoruz. Ancak sandığa gitmiyoruz.' dedi. Bu bize bir düşünme fırsatı veriyor. Bundan sonra daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır"

Konuşmasının ardından Yıldırım, makamında tebrikleri kabul etti.

Yıldırım'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı.

Boyraz, seçimde fedakarca çalışan partililere teşekkür ederek, "Milletimizin her verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır. Milletin şaşmaz bir terazisi vardır. Bu terazide ortaya koyduğu tercihi de hepimizin irdeleyip ona göre yöntemleri belirlememiz lazım." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın çalışmalarının başarılı olduğunu belirten Boyraz, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra başta Ümraniye'de olmak üzere kazandığımız belediyelerde eser, hizmet ve hürmet siyasetini yeniden daha fazla yapmaya gayret edeceğiz."