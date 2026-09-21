Haberler

Ümmiye Koçak, 'Anne Elimi Bırakma' oyunuyla bağımlılığı sahneye taşıyacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümmiye Koçak, 'Anne Elimi Bırakma' oyunuyla bağımlılığı sahneye taşıyacak
Güncelleme:
+77 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümmiye Koçak, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının bir aileyi nasıl parçaladığını anlatan yeni oyunu 'Anne Elimi Bırakma' ile sahnede bağımlılığa dikkat çekecek. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun provalarına başladığı oyunu Koçak, Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyor.

MERSİN'in kırsal Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu tiyatroyla Anadolu kadınının sesini dünyaya duyuran ve futbolcu Cristiano Ronaldo ile oynadığı reklam filmiyle de tanınan Ümmiye Koçak, yeni oyunu 'Anne Elimi Bırakma' ile uyuşturucu ve alkol bağımlılığının açtığı yaraları sahnede anlatacak.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir reklam filminde rol alarak geniş kitlelerce tanınan Ümmiye Koçak, Toroslar ilçesi kırsal Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile de yıllardır Anadolu kadınlarının yaşadığı sorunları, çektiği filmler ve sahnelediği oyunlarla anlatıyor. Köy kadınlarını tiyatroyla buluşturan, yazdığı, yönettiği ve rol aldığı eserlerle kadınların, ailelerin ve Anadolu insanının sesi olan Koçak, yeni sezonda toplumsal bir yaraya daha dikkat çekecek.

'BİR ANNE OLARAK SESSİZ KALAMADIM'

Ümmiye Koçak'ın kaleme aldığı 'Anne, Elimi Bırakma' adlı oyun, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının bir aileyi nasıl parçaladığını dramatik hikayeyle gözler önüne serecek. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, yeni oyunun provalarına başladı.

Yeni oyununu anlatan Ümmiye Koçak, çevresinde tanık olduğu acı olayların kendisini derinden etkilediğini ve bu toplumsal soruna tiyatroyla dokunmak istediğini söyledi. Uyuşturucunun artık köylere kadar ulaştığını belirten Koçak, "Ben bir anneyim. Çevremde yaşananları izliyor ve görüyorum. Bazı şeyler herkes gibi benim de canımı acıtıyor. 'Bu konuya dokunmalıyım, bu oyunu yazmalıyım' dedim. Çünkü uyuşturucu artık köylere kadar geldi ve çok canımızı yakıyor. Bağımlılık yalnızca kullanan kişiyi değil, anne-babaları, kardeşleri ve bütün toplumu etkiliyor. Bu oyunu gerçekten içim acıyarak yazdım. Eğrisiyle-doğrusuyla, yanlışıyla, güzeliyle ve çirkinliğiyle yaşanan tüm gerçekleri göstermek istiyoruz. Bir anne olarak sessiz kalamadım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE SAHNELEMEK İSTİYORUZ'

Uyuşturucu tehlikesine karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Koçak, oyunla mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşmak istediklerini vurguladı. Koçak, "Biz hepimiz anneyiz, Anadolu insanıyız. Uyuşturucu hepimizin canını yakıyor, çocuklarımızı yanlış yollara sürüklüyor. Bazen bilmeden, bazen farkına varmadan çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu nedenle 'Anne, Elimi Bırakma' oyununu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz. Yeni sezona harıl harıl hazırlanıyoruz ve bizi izleyicilerle buluşturacak davetleri bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Tüp mide ameliyatı sonrası çilesi bitmedi! 3 kez ameliyat olan İlkcan İlhan'dan yardım çağrısı

Zayıflamak için ameliyat oldu! 3 ameliyat sonra tek dileği kaldı
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu

Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi! Sonrası çok daha ilginç
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı

131 fon için karar verilmişti! SPK, tasfiye sürecini 6 aya çıkardı
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı