Umman ve Mısır dışişleri bakanları bölgedeki askeri tırmanışı görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki askeri tırmanışı ve bunun yansımalarını ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Busaidi ile Abdulati, başkent Muskat'ta bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, bölgede artan askeri gerilimden duydukları derin endişeyi dile getirdi. İki bakan, tırmanışın durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve siyasi ile diplomatik çözümlerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlar ayrıca Arap ülkelerini hedef alan askeri saldırıları reddettiklerini belirterek, bunların derhal durdurulması gerektiğini ve iyi komşuluk ilkeleri ile bölgesel işbirliğinin korunmasının önem taşıdığını ifade etti.

İkili, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin korunması için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalırken, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Umman ile Mısır'ın, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için siyasi ve diplomatik koordinasyonu sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Muskat ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından kabul edildi.

Abdulati'nin görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı'nın dayanışma mesajını ilettiği ve Kahire yönetiminin Umman'ın güvenliğine tam destek verdiğini vurguladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gerilimin düşürülmesi için çabaların sürdürülmesinin önemi ele alındı.