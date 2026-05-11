Haberler

Umman ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden "Hürmüz Boğazı ve deniz güvenliği" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve güvenlik sorunlarını ele aldı. Görüşmelerde uluslararası hukuk ve diplomasi vurgusu yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bölgedeki deniz trafiği ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik sorunlarını görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, görüşme, başkent Maskat'taki bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Taraflar, bölgedeki deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu zorluklar ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçen seyrüsefer güvenliğine ilişkin konuları değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, söz konusu sorunların ilgili taraflarla işbirliği içinde, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik çabalar ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna bağlılığın önemine vurgu yaparak, tüm ülkelerin kara suları üzerindeki egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

IMO Genel Sekreteri Dominguez ise Umman ile yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Körfez'de halihazırda bekleyen tankerlerin güvenli geçişine yönelik insani girişimin uygulanması için sürdürülen çalışmalara ilişkin istişareleri olumlu bulduğunu ifade etti.

Görüşmede iki taraftan bazı yetkililer de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi