Umman Sultanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Bölgesel Konuları Görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bölgesel konuları görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Tarık, ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'i başkent Muskat'taki Bereke Amire Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi stratejik ilişkilere dair çeşitli konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin Umman Sultanı Bin Tarık'ın görüşlerini dinleyen Lammy, Gazze'de ateşkes ve bölgesel barış için gösterilen çabaların önemini dile getirdi.

Bin Tarık ve Lammy, İran'ın nükleer programının barışçıl amaçlarla kullanımı için yeni bir anlaşmaya varılması amacıyla Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerini de değerlendirdi.