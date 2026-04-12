Umman Sultanı ile İngiltere Başbakanı "bölgesel gelişmeleri" görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bölgedeki son gelişmeleri ve güvenlik ile istikrar üzerindeki etkilerini ele aldı. Görüşmede, Pakistan'daki müzakerelerin sona ermesi sonrası oluşan durum değerlendirildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve bunların güvenlik ile istikrar üzerindeki etkilerini ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Umman Sultanı Bin Tarık, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü.

Görüşmede özellikle Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ortaya çıkan durum değerlendirildi.

Taraflar, gerilimin kontrol altına alınması, krizin temel nedenlerinin ele alınması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca uluslararası koordinasyonun sürdürülmesi, gerilimi azaltmaya yönelik girişimlerin desteklenmesi ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl ve diplomatik çözümlerin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
