Umman, Mısır ve Suudi Arabistan, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı

Umman, Mısır ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Muskat'ın, Pakistan'ın bu konudaki çabaları ile savaşın sona ermesi çağrısında bulunan tüm tarafları takdir ettiği aktarıldı.

Ayrıca krizin kökten çözülmesini sağlayacak yolların bulunması, bölgede savaş ile saldırıların kalıcı şekilde sonlandırılması için sarf edilen çabaların artırılmasının önemi vurgulandı.

"Diplomasi için önemli bir fırsat"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin ABD'nin bölgedeki saldırıları 2 hafta askıya alma kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Bu adım, "müzakereler ile diplomasi önünde alan açmak adına değerlendirilmesi gereken çok önemli bir fırsat" şeklinde nitelendirildi.

Bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla Mısır'ın Pakistan ve Türkiye'yle yürütülen yoğun çabalarının devam ettiği vurgulandı.

Kararın gerilimin düşürülmesi ve sükunetin sağlanması konusunda önemli ve olumlu bir gelişme olduğu; bölgenin güvenliği, istikrarı ve halklarının kazanımlarının korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

ABD tarafından saldırıların durdurulması ve İran tarafının buna olumlu karşılık vermesinin, diplomasi ve yapıcı diyalog yoluyla ciddi bir müzakere sürecinin başlatılması adına değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğu vurgulandı.

Bunun da anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine, gerilimin düşürülmesine, savaşın sona erdirilmesine, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yol açacağı aktarıldı.

Atılan bu adımın; askeri operasyonların tamamen durdurulması ve deniz seyrüsefer hakkına saygı duyulması yoluyla devam ettirilmesinin önemini vurgulayan Kahire, barış ve güvenliğin sağlanmasını hedefleyen tüm girişimleri desteklediğini yineledi.

Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına övgü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduğu bildirildi.

Açıklamada, Riyad'ın "ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD-İran arasındaki ateşkes anlaşmasını duyurmasını memnuniyetle karşıladığı" ifadesine yer verildi.

Bu çerçevede, ülkesinin ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in anlaşmaya varılması için sarf ettiği verimli çabaların takdir edildiği aktarıldı.

Pakistan'ın güvenlik ve istikrarı sağlayacak ve onlarca yıldır istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan tüm sorunları ele alacak kalıcı bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarına Riyad'ın desteği teyit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.