Haberler

Umman, İran ile Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ertelendiğini açıkladı

Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurdu.

Umman, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Busaidi, pazartesi günü Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti.

Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı (Basra) Fars Körfezi İşleri Müdürü Muhammed Alibek, toplantının ertelenmesine ilişkin İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, "Erteleme kararı bazı bölge ülkelerinin talebi ve Tahran ile Maskat'ın ortak kararı ile alındı." ifadesini kullandı.

Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Kötü haber! Fenerbahçe maçı öncesi şanssızlıkları bitmiyor
Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak çıkış: MHP birinci parti olmalı
AfD'nin zaferi sonrası Alice Weidel'den Avrupa'yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz

Seçim zaferi sonrası fitili ateşledi! Sözleri Avrupa'yı karıştırdı
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk

2008'den sonra bir ilk!
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

İnsanlık bitmiş dedirten görüntüler