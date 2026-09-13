Umman, İran ile Arap ülkeleri arasındaki bölgesel toplantının ertelendiğini açıkladı

Umman, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Busaidi, pazartesi günü Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti.

Söz konusu kararın, uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Busaidi, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yineledi.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı (Basra) Fars Körfezi İşleri Müdürü Muhammed Alibek, toplantının ertelenmesine ilişkin İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, "Erteleme kararı bazı bölge ülkelerinin talebi ve Tahran ile Maskat'ın ortak kararı ile alındı." ifadesini kullandı.

Umman'da 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

Kaynak: AA