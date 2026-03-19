Umman: İran'ın Güney Pars Doğalgaz Sahasına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

MASKAT, 19 Mart (Xinhua) -- Umman Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasındaki enerji tesislerine yönelik saldırıyı kınayarak, olayı bölgesel güvenliği ve küresel enerji arzını tehdit eden gerilimde tehlikeli bir artış diye nitelendirdi.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'daki enerji altyapısına yönelik saldırının ortaya koyduğu gerilim artışını güçlü şekilde kınadı, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk ve normların ihlali anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca sivil tesislere ve kritik önemdeki altyapıya yönelik saldırılardan kaçınılmasının önemini vurguladı.

Çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunan bakanlık, çatışmanın etkilerinin kontrolden çıkmasının engellenmesi ve anlaşmazlıkların güvenlik, istikrar ve tüm tarafların ortak çıkarlarının güvence altına alınmasını sağlayacak şekilde diyalog ve diplomatik kanallar yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde açık denizdeki Güney Pars sahasıyla bağlantılı doğalgaz tesislerinin saldırıya uğradığı bildirilmiş, İsrail medyası da isimlerini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberlerinde saldırıyı İsrail Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiğini belirtmişti.

