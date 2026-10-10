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Umman Dışişleri Bakanı, Suudi mevkidaşıyla sivil tesislerin hedef alınmasını reddetti

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Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan telefonda görüştü. Görüşmede gerilimin kontrol altına alınması ele alındı; Busaidi sivil tesislerin hedef alınmasını reddettiklerini ve Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Busaidi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunan taraflar, koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi, gerilimin kontrol altına alınması ve bölgedeki sükunetin güçlendirilmesi için çabaların artırılması konularını değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması amacıyla siyasi diyaloğun önünün açılması ve sorunlarla krizlerin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaların desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Ummanlı Bakan Busaidi, ülkesinin Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu belirterek sivil tesislerin hedef alınmasını ve sivillerin güvenliğinin tehlikeye atılmasını reddettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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