Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran-ABD müzakerelerini görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile İran-ABD nükleer müzakereleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Busaidi, görüşmede ilerleme kaydedildiğini ve barış için umutlu olduklarını ifade etti.

Busaidi, görüşmede ABD ile İran arasında süren nükleer görüşmelerin ayrıntılarını ve bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi paylaştığını kaydederek, "Katılımları için minnettarım ve önümüzdeki günlerde daha fazla ve kararlı ilerleme kaydedilmesini dört gözle bekliyorum. Barış elimizin altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
