Umman ülkeye gönderilen bir İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Umman, Dukm vilayetinin kuzeyinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, diğerinin ise denize düştüğünü duyurdu.

Umman Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dukm vilayetinin kuzeyinde bir iHA'nın düşürüldüğü ve bir İHA'nın ise denize düştüğü kaydedildi.

Saldırıda can kaybı veya hasar kaydedilmediği aktarıldı.

Açıklamada İHA'nın kim tarafından gönderildiğine dair bilgi verilmezken ülkenin ve halkın güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.