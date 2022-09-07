Umman, 2022 Dünya Kupası taraftarlarının ülkeye girişlerini kolaylaştıracak program hazırladı

Umman, kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarını ağırlama programının bir parçası olarak, ücretsiz vizeler ve Muskat ile Doha arasında sık uçuşlar yoluyla taraftarların Umman topraklarına girişlerini kolaylaştırmayı planladığını duyurdu.

Umman, kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarını ağırlama programının bir parçası olarak, ücretsiz vizeler ve Muskat ile Doha arasında sık uçuşlar yoluyla taraftarların Umman topraklarına girişlerini kolaylaştırmayı planladığını duyurdu.

Umman Turizm Müsteşarı Azzan bin Kasım el-Busaidi, başkent Muskat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Katar'da kasım ayında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası ile eşzamanlı olarak uygulayacağı programla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Busaidi, ülkesinin programının, Dünya Kupası taraftarlarına Umman'a girmeleri için ücretsiz vize verilmesinin yanı sıra Muskat ve Doha arasında günlük uçuşlar ile havaalanı ve ulaşımda kolaylık sağlamaya odaklandığını söyledi.

Programın, etkinlikler ve faaliyetlere ek olarak oteller ve turizm paket programları ile promosyonları da kapsadığını aktaran Busaidi, Umman hükümetinin, birçok iş birliği alanı aracılığıyla Katar'ın kupaya başarılı şekilde ev sahipliği yapma çabalarını desteklemeyi önemsediğini vurguladı.

Umman Hava Yolları Devlet İşleri Müdürü Halid el-Belluşi de "Ulusal hava yolu, 20 Kasım - 3 Aralık 2022 arasındaki Dünya Kupası maçları sırasında Muskat ve Doha arasında birçok uçuş gerçekleştirecek." dedi.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.