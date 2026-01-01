Haberler

Zonguldak yeni yıla karla başladı

Güncelleme:
Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı köyde UMKE ekipleri, iş makinesi ile hastalara müdahalede bulundu.

UMKE EKİPLERİ İŞ MAKİNESİ İLE HASTAYA GİTTİ

Zonguldak'ta kar yağışı etkisini sürdürürken, Devrek ilçesi Tellioğlu Köyü'nde solunum cihazına bağlı Gülnaz Gör (50) ile hipertansiyon hastası Münevver Pazarık yardım talebinde bulundu. Köy yolu kar nedeniyle ambulansın ulaşımına geçit vermeyince, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetler Birimi'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri köye hareket etti. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinasında köye giden UMKE ekibi, 2 kadına ilk müdahalelerini yapıp iş makinası ile ambulansa taşıdı. Hasta kadınlar daha sonra Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün yaptığı yazılı açıklamada, zorlu şartlarda kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiği UMKE ve 112 ekiplerine başarılar diledi.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

