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Ümit Özdağ, Zonguldak'taki grizu patlamasında ölen madencilere taziye mesajı paylaştı

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Ümit Özdağ, Zonguldak'taki grizu patlamasında ölen madencilere taziye mesajı paylaştı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler için taziye mesajı yayımladı. Özdağ, ölen işçilere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler için taziye mesajı yayımladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler için taziye mesajı yayımladı. Özdağ, "Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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