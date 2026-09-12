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Ümit Özdağ, Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyonu'nun toplantısına katıldı

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyonu'nun toplantısına katıldı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Aile İçi Şiddet Komisyonu'nun toplantısına katıldı. Toplantıda, Aile İçi Şiddet Komisyonu'nun çalışmaları değerlendirildi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Aile İçi Şiddet Komisyonu'nun toplantısına katıldı. Toplantıda, Aile İçi Şiddet Komisyonu'nun çalışmaları değerlendirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Aile İçi Şiddet Komisyonu toplantısına katıldı. Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantıda, aile içi şiddet konusunda yürütülen çalışmalar ve komisyonun gündemindeki konular ele alındı.

Kaynak: ANKA
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