Ümit Özdağ: Türkiye ve Azerbaycan kazandı

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Her iki Cumhurbaşkanı da süreci ülkelerinin yüksek menfaatlerini gözeterek süreci başarı ile yönetmiş, düşmanların sevinmesine izin vermemişlerdir. Türkiye ve Azerbaycan kazanmıştır" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in sıcak karşılaması ile ilişiklerdeki kritik eşiğin aşıldığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Her iki Cumhurbaşkanı da süreci ülkelerinin yüksek menfaatlerini gözeterek süreci başarı ile yönetmiş, düşmanların sevinmesine izin vermemişlerdir. Türkiye ve Azerbaycan kazanmıştır."

Kaynak: ANKA