Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patrik Sahak Maşalyan ile İstanbul'un sosyolojik yapısı ve halkın sorunları üzerine görüşmelerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi ziyaretinde Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü.

Kumkapı'daki patrikhane ziyaretinde konuşan Özdağ, İstanbul'un sosyolojik yapısının ve halkın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine değindi.

Kentin büyüklüğüne ve toplumun tüm kesimlerini dinlemenin gerekliliğine vurgu yapan Özdağ, "Bir vesileyle İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ediyoruz. Halkın İstanbul'daki temel sıkıntılarını, dertlerini, dileklerini dinlemeyi arzu ettik. Tabii İstanbul 21 milyonluk bir nüfusla ülke gibi bir yer. Her ilçede de aslında Anadolu'daki kentlerin birçoğundan daha büyük nüfus yaşıyor. Onun için her bir ilçeyi anlamadan İstanbul'u anlamak mümkün değil. İstanbul'u anlarken muhakkak sizleri de dinlememiz gerekir diye düşündük." ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a hızla verdiği nazik randevudan ötürü teşekkür eden Özdağ, "Hem sizi dinlemek isteriz hem biz de Zafer Partisi olarak meseleleri nasıl gördüğümüzü bizden dinleyin isteriz. Onun için buradayız." dedi.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Özdağ, patrikhaneden ayrıldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı