Ümit Özdağ'dan Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan'a Ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin heyetiyle birlikte Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti. Özdağ, ziyareti ve misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki parti heyetiyle birlikte Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti. Özdağ, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Zafer Partisi Başkanlık Divanı Üyelerimiz Azmi Karamahmutoğlu, Nazif Okumuş, Av. Tayga Ak, Genel Başkan Başdanışmanları Selçuk Geçer ve Dilek Karafazlı ile birlikte Türkiye Ermeni Patrikliği'ni ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için Sayın Patrik Sahak Maşalyan'a ve Galata Surp Pırgiç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Daniel Atsüp'e teşekkür ederim."

