Ümit Özdağ: "Türk Medeni Kanunu'nun Kabulünün 100. Yıl Dönümünü Kutluyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yıl dönümünü kutlayarak, Cumhuriyet ve devrimlerin korunması vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en önemli devrimlerinden biri olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'ün yılına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en önemli devrimlerinden biri olan Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum. Büyük Atatürk'ün ve mücadele arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti ve hayata geçirdikleri devrimleri korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

