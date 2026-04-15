Ümit Özdağ: "Tüm Okullarda Profesyonel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Zorunlu Hale Getirilerek Giriş-Çıkış Denetimleri Tavizsiz Uygulanmalıdır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa Siverek'te bir liseye elini kolunu sallayarak giren silahlı bir şahsın 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etmesi, ve bugün de Maraş'ta bir okulda da yine silahlı saldırı sonrası 20 yaralı ve 4 can kaybının olması meselenin anlık bir asayiş sorunu değil, sistemdeki derin çürümüşlüğün en acı kanıtıdır. Okullarımız eğitim yuvası olmaktan çıkmış, öğretmen ve öğrencilerimizin can güvenliği kalmamıştır."

Buradan Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e sesleniyorum: Eğitimin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmek ve sahipsiz bırakılan öğretmenlerimizin feryadını duymak yerine, makamınızı içi boş ve ideolojik gündemlerle meşgul ediyorsunuz. Siz kendi hayal dünyanızdaki lüzumsuz polemiklerle siyasi şov yaparken, evlatlarımız ve öğretmenlerimiz okullarda can pazarı yaşıyor. Asli göreviniz kamuoyunu oyalamak değil, o okulların kapısından giren her bir canın, burnu dahi kanamadan evine dönmesini sağlamaktır. Suni gündemlerinizi bir kenara bırakın da biraz gerçeklerle, eğitimcilerin kanayan yaralarıyla ilgilenin. Zafer Partisi olarak iktidarı uyarıyoruz: Okullarımızdaki bu zafiyete derhal son verilmeli, tüm okullarda profesyonel güvenlik görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilerek giriş-çıkış denetimleri tavizsiz uygulanmalıdır.

Türk öğretmeninin ve Türk gencinin sahipsiz bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Her iki saldırıda da yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybeden değerli öğretmen ve öğrenci yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başta yakınları olmak üzere Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve ihmali olan herkesten hesap sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ediyorum."

Kaynak: ANKA