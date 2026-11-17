Ümit Özdağ, Sözcü TV'ye kayyum atanmasını düşman ceza hukukuna bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'ye polis baskını yapılarak kayyum atandığını belirterek operasyonu eleştirdi. Özdağ, muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazetelerin düşman ceza hukuku uygulamasıyla kapatıldığını söyledi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözcü TV'ye yapılan operasyona ilişkin, "Sözcü Tv'ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış. Muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA