Haberler

Iğdır'da Lise Öğrencisine Bıçaklı Saldırı... Ümit Özdağ: "Bu Alçak, Yasaların Öngördüğü En Yüksek Cezayı Almalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Iğdır'da meydana gelen bıçaklı saldırıya tepki göstererek, ülke güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Özdağ, ceza infaz sisteminde değişiklik önerilerini gündeme getirdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Iğdır'da meydana gelen bıçaklı saldırının haberini paylaşarak, "Sokaklar, şehirler ve ülke güvenli olmaktan çıktı. Bu alçak yasaların öngördüğü en yüksek cezayı almalı. Ancak Zafer Partisi ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik ile bu tür suçlar işleyenlerin infaz sırasında ağır şartlarda çalıştırılmalarını öngören düzenlemeleri gündemine almıştır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, Iğdır'da "Sabah evden çıkarken birini bıçaklamam lazım dedim" diyen şahsın, 16 yaşındaki kızı bıçakladığı anların haberini paylaşarak, şu açıklamada bulundu:

"Allah kahretsin. Sokaklar, şehirler ve ülke güvenli olmaktan çıktı. Bu alçak yasaların öngördüğü en yüksek cezayı almalı. Ancak Zafer Partisi ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik ile bu tür suçlar işleyenlerin infaz sırasında ağır şartlarda çalıştırılmalarını öngören düzenlemeleri gündemine almıştır. Suç potansiyeline sahip olanlar suç işlemekten korkmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar