Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Sarıyer İlçe Başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun, Amerikan komandoları tarafından kaçırılarak New York'ta dün yargılanmaya başlaması uluslararası ilişkiler alanında Orta Çağ'a geri dönüşün çok ciddi bir işaretidir." dedi.

Partisinin Sarıyer İlçe Başkanlığı açılışına katılan Özdağ, diğer ilçelerde olduğu gibi Sarıyer'de de bir ay sürecek Zafer Partisi saha çalışmalarının bir aşamasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Özdağ, "Türkiye'nin merkezi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda İstanbul'dur. İstanbul 10 milyon seçmeniyle seçim sonuçlarını en güçlü şekilde belirleyen ilimizdir. Sarıyer de Avrupa yakasında ikinci bölgede seçimler üzerinde etkili olan bir ilçe. Biz de Sarıyer'e ve İstanbul'a gereken önemi Zafer Partisi olarak, kurulduğumuz günden beri veriyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun, Amerikan komandoları tarafından kaçırılarak New York'ta dün yargılanmaya başlaması, uluslararası ilişkiler alanında Orta Çağ'a geri dönüşün çok ciddi bir işaretidir. Çünkü 1648 Vestfalya Barışı, uluslarararası ilişkiler alanında bir dönüm noktasıdır ve modern milli devletin egemenlik hukukuyla birlikte doğuşunu ifade eder. Şimdi yaşanan şey, 1648 öncesine dönüş ve devletle, egemenlik haklarının yok sayılmasıdır."

Ümit Özdağ, daha endişe verici olan hususun ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'yı, Kolombiya'yı, Küba'yı ve Danimarka'yı tehdit edişi, bu ülkelerde rejimleri değiştirmekle ve Danimarka'ya bağlı Grönland'ı işgal etmekle tehdit etmesi olduğunu vurguladı.

Ortada hiçbir meşru neden yokken Küba'ya, Meksika'ya saldırmanın ve bu ülkeleri tehdit etmenin kabul edilebilir olmadığını dile getiren Özdağ, "Üstelik bunun uluslararası gerilimi yükselteceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'da gerçekleştirdiği bu uygulamaların bir sonucunun da Tayvan'da ortaya, Çin'in tepkisiyle çıkabileceğini unutmamak gerekiyor. Keza İran yetkililerinin dün yapmış olduğu açıklama, Türkiye için de endişe verici bir açıklamadır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a olası bir saldırısının yakın olduğunu ifade etmişlerdi. 12 gün süren İsrail-İran Savaşı'ndan daha kapsamlı ve daha geniş boyutlu bir çatışmaya bölgemiz hızla sürüklenebilir." ifadesini kullandı.

İran'a saldırıların Türkiye'de yaratacağı sorunlara değinen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biliyoruz ki İran böyle bir saldırı kendisine gerçekleştirildiğinde, içeride tutmuş olduğu kaçak ve sığınmacı Afganları bir karşı harekat hamlesi olarak ülke dışına itmeyi deneyecektir ve burada da ilk hedefin Türkiye olduğunu İran kaynaklarından öğrenmek durumundayız. Onun için Türkiye hem bölgede yüksek tansiyonu yatıştıracak bir tutum almalı hem de Türkiye-İran sınırındaki önlemlerin hızla arttırılması ve Türkiye-İran sınırının geçilmez hale getirilmesi gerekiyor. Mevcut 3 metrelik duvar yüz binlerce kişinin sınırımıza yürümesi durumunda hiçbir etkiye sahip olmayacaktır ve çok kolaylıkla aşılıp yıkılacaktır. Onun için, yetkililerin başka önlemler almak için şimdiden çalışmaya başlaması gerekiyor."

Özdağ, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin Sarıyer ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Ardından esnaf ziyaretinde bulundu.