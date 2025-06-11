Ümit Özdağ'ın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

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Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu kalmasına devam edilmesine karar verildi. Duruşmada Özdağ, Anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

18. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş izleyici olarak yer aldı.

Tutuklu sanık Özdağ, duruşma salonuna girdiğinde kendisini alkışlayan izleyicileri selamladı.

Hakim, duruşmanın başlangıcında, "Burası askeri bir bölge olduğu için güvenlik, askeri personel tarafından sağlanıyor. Benim burada bir yetkim yok. Sadece salonun düzeni şahsımdan sorumlu. Ayrıca Sayın Ümit Özdağ Hoca Beyefendi'nin savunma hakkına engel olacak şekilde, duruşma düzenini bozacak hareket yapılmamasını rica ediyorum." ifadelerini kullanarak salondaki kalabalığa uyarıda bulundu.

Ayrıca hakim, izleyicilere, duruşmada görüntü almanın suç olduğunu belirtti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı.

Özdağ'ın savunması

Özdağ savunmasında, 142 gün önce tutuklandığını ve tek kişilik hücrede Anayasal haklarının çiğnendiğini söyledi.

Antalya'da yaptığı bir konuşmadan ötürü 19 Ocak'ta hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 20 Ocak'ta Ankara'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade eden Özdağ, ertesi gün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiğini ve yeni bir soruşturma açılmadan kendisine 30 Haziran 2024'te Kayseri'de gerçekleşen toplumsal olaylarla ilgili soru sorulduğunu ve tutuklamaya sevk edildiğini belirtti.

Özdağ, akademik ve siyasi kariyerinin, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin iç ve dış düşmanlara karşı korunması için gereken politikaların geliştirilmesi ve siyasette uygulanmasına adandığını söyledi.

Savunmasına Türkiye'nin tarihine, coğrafi konumuna ve çevresinde yaşanan olaylara atıfta bulunan Özdağ, "Ben hayatım boyunca, Türkiye'nin saldırılara hedef olmaması için mücadele ettim." dedi.

Savunmasında Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Özdağ, "Savcılığın iddia ettiği gibi olayları ben kışkırtsaydım, gözaltına alınanlar arasında Zafer Partililer olurdu. Herhalde Zafer Partisi Genel Başkanı'nın kışkırtmalarından, en önce etkilenecek olanlar Zafer Partililer olurdu." diye konuştu.

Özdağ, bugüne kadar kamuoyuna açıkladığı tüm uyarıları ve saydığı tüm bu hususları halkı bilinçlendirmek amacıyla yaptığını belirterek, "Saydığım hususlar, benim yıllarca üzerine çalıştığım ve uzmanlık alanım olan hususlardır. Dönemin milletvekili olarak, bir siyasi partinin genel başkanı olarak hukukun bana yüklediği sorumluluğu yerine getirdim. Asıl bu uyarıları yapmasaydım, hukuka aykırı davranmış olurdum." dedi.

Mütalaada hapisle cezalandırılması istendi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaada ayrıca savcı, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması da istedi.

Özdağ'ın avukatları da kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Hakim, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık ve avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı, davayı karara bağlamak üzere 17 Haziran'a erteledi.

Tutukluluğa ilişkin devam kararının açıklanmasının ardından salondakiler duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, çok sayıda Zafer Partili, Özdağ'a destek için Silivri'ye gelirken duruşmanın yapılacağı bina ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

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