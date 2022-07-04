Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkışı tartışma yarattı! İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Aydın İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZDE 99 DEĞİL YÜZDE 100 İÇ SAVAŞ ÇIKACAK"

Bir muhabirin "Sığınmacıların Türkiye'ye oluşturabilecekleri en büyük tehdit nedir?" sorusuna Özdağ net bir şekilde "İç savaş" yanıtını verdi. Sığınmacıların ekonomik maliyetinin 100 milyar doları aştığını ve sokakların güvensizleştiğini belirten Özdağ, "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" diye konuştu.

ÖZDAĞ'IN SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Ümit Özdağ'ın "İç savaş" çıkışı özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da son dönemde Bakan Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmalarla gündemde olan Özdağ'ın sözlerine tepki gösterdi.

ÇATAKLI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiası ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran Çataklı şu ifadeleri kullandı; "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil."