Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ümit Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünde Atatürk'ü andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünde Atatürk'ü andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü için sosyal medyadan anma mesajı paylaştı. Özdağ, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim ve bilginin ışığının tüm Anadolu'ya taşınmasında emeği geçenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Harf Devrimi ile eğitim ve bilginin ışığının tüm Anadolu'ya taşınmasında emeği geçenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Özdağ, sosyal medya hedabından yaptığı açıklamada, "Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünü kutluyor, bu büyük devrim ile eğitim ve bilginin ışığını tüm Anadolu'ya taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçenleri saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi, 3 yaralı

Zincirleme kazada inanılmaz manzara! Kağıt gibi ezildi
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

Yönetimin 2. adamı istifa etti! Nedeni herkesi şaşırttı
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden test! Tek seferde 13 hektarlık alanı küle çevirebilir

Tek seferde 13 hektarlık alanı küle çevirebilir
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı

Ekrana erken döndü, içindeki mücadeleyi yıllar sonra anlattı
'Savaşa dönecek misiniz' sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Tepkisi bomba