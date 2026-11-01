Ümit Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünde Atatürk'ü andı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Harf Devrimi ile eğitim ve bilginin ışığının tüm Anadolu'ya taşınmasında emeği geçenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Özdağ, sosyal medya hedabından yaptığı açıklamada, "Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünü kutluyor, bu büyük devrim ile eğitim ve bilginin ışığını tüm Anadolu'ya taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçenleri saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA