Ümit Özdağ Gazileri Ziyaret Etti

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu ve gazileri ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Ümit Özdağ ve beraberindeki parti yöneticilerinin Mersin'de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu ve gazileri ziyaret ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ; Genel Başkan Yardımcılarımız Musa Ertugan, Mahmut Karaaslan, Ülkü Özkaya ve Özgür Kibritçioğlu, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz Erdoğan Erhan, Muharrem Özçelik ve Ülkü Ayaydın, Genel Başkan Başdanışmanlarımız Murat Ünal ve Hasan Öztürk, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz İbrahim Doğan, Mersin İl Başkanımız Dizar Barış Kibritçioğlu ve Tarsus İlçe Başkanımız Mete Can Süren ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Sayın Rasim Yuvarlakoğlu ve kıymetli gazilerimizi ziyaret etti.

Gazilerimiz, terörist elebaşı Öcalan ile yürütülen sürece karşı duruşundan dolayı Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'a teşekkür etti. Biz de Zafer Partisi olarak hem kahraman gazilerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz hem de Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bu sürece sonuna kadar karşı duracağımızın sözünü veriyoruz."