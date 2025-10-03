(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Filistin davası Türklerin milli davası değildir" söylemi nedeniyle tepkilere maruz kaldığını belirterek, "Evet, Filistin Türk milletinin milli davası değildir. Türk milleti için Kudüs kutsaldır. Zafer Partisi'nin milli davası milli-üniter-laik güçlü Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Filistin davası Türklerin milli davası değildir" söylemi nedeniyle tepkiler aldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de katliam ve Filistin halkının sürgünü devam ederken AK Parti İsrail'i ağır şekilde eleştirmeye devam ediyor. Ancak İsrail ile ticaret de son hız devam ediyor. Bunu gündeme getirdiğim için dün geceden bu yana DAM ittifakı hesapları bana hakaret ve iftiralar ile saldırıyorlar. 'Filistin davası Türklerin milli davası değildir' dediğim için İsrail'ci olma iftirasını atıyorlar. Evet, Filistin Türk milletinin milli davası değildir. Filistin, Arap dünyasının bile ortak davası değildir. Türk milleti için Kudüs kutsaldır. Kudüs bir davadır.

Gelelim Filistin milli davamız diyenlere: Ne yapıyorlar Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak için konuşmaktan başka…. Koskoca bir hiç… ve ticarete devam. Bir koyup altı alıyorlarmış.

Zafer Partisi'nin milli davası Kerkük-Musul'dur. Zafer Partisi'nin milli davası Doğu Türkistan'dır. Zafer Partisi'nin milli davası Doğu Akdeniz ve bağımsız KKTC'dir. Zafer Partisi'nin milli davası Batı Trakya'dır. Zafer Partisi'nin milli davası Ege'de Yunan işgalindeki Türk adalarıdır. Zafer Partisi'nin milli davası milli-üniter-laik güçlü Türkiye Cumhuriyeti'dir."