Ümit Özdağ: Depremden Zarar Gören Öğrencilerin Eğitimi Tehlikede

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan Çayırlı'daki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin depremden zarar gören bir ortaokulda eğitim gördüklerini ve durumlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Öğrencilerin güvenliği ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

(ANKARA) - Erzincan Çayırlı'da Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin depremde zarar gören bir ortaokul binasında eğitim gördüklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ne güvenli bir öğrenci servisi, ne eğitimlerine uygun bir laboratuvar var. Öğrencilerin çoğu, ders dönüşü yemek kalmadığı için aç kaldıklarını söylüyorlar. Umarım ve dilerim yetkililer, bu çocukların haklı isyanlarını duyarlar." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Erzincan Çayırlı'da Meslek Yüksekokulu'nun depremden zarar gördüğünü ve bu yüksekokulun öğrencilerinin yine depremde zarar gören bir ortaokul binasında eğitim gördüğünü açıkladı. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan Çayırlı'da Meslek Yüksekokulu depremden zarar gördüğü için yıkılma kararı verilmiş, yeni okul yapılana kadar üniversite öğrencileri akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında yine depremden zarar görmüş bir ortaokul binasında eğitim görüyorlar. Ne güvenli bir öğrenci servisi, ne eğitimlerine uygun bir laboratuvar var. Öğrencilerin çoğu, ders dönüşü yemek kalmadığı için aç kaldıklarını söylüyorlar. Umarım ve dilerim yetkililer, bu çocukların haklı isyanlarını duyarlar. Sevgili gençler, Sizler de umudunuzu yitirmeden, korkmadan ve yılmadan eğitiminize devam edin. Bizler Zafer Partisi olarak Türkiye'nin onurlu geleceği olan siz gençlere yakışır bir hayat ve eğitim sistemi ile geliyoruz. Kendinize ve bize inanın ve güvenin."

