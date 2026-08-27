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Özdağ'dan Büyükelçi Yılmaz'a Suriyeli sayısı tepkisi: Rakamları gözden geçirin

Özdağ'dan Büyükelçi Yılmaz'a Suriyeli sayısı tepkisi: Rakamları gözden geçirin
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın Suriyeli sayısının 2.3 milyona düştüğü yönündeki açıklamasına itiraz etti. Özdağ, eğitim ve doğum oranı verilerine dayanarak rakamların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ülkedeki Suriyeli sayısının 2.3 milyona düştüğünü belirten Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'a "Türkiye'deki Suriyeli ailelerin doğum oranı 5,3 olduğuna göre lütfen rakamları gözden geçirin derim" çağrısında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın Katar merkezli El Cezire yayınında ülkedeki Suriyeli nüfusuna ilişkin ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz'ın paylaştığı rakamlara itiraz eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2021-2023 arasında 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıtsız, kaçak Suriyeli olduğunu birçok kez açıkladım. İktidar ve devlet kaynakları rakamı hep 3,5 milyon civarında çevirdiler. Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi ziyareti sonrasında basına yaptığı açıklamada 4 milyon 900 bin olarak ilk kez açıkladı.

Şimdi Türkiye'nin Şam Büyükelçisi, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 6 milyonu bulmuştu diyor. ve şimdi 2026'da 2 milyon 300 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu ileri sürüyor.

Sayın Büyükelçi,

2015'te Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamasına göre anaokulu-üniversite arasında Türkiye'de 777 bin küsur Suriyeli öğrenci varmış. Bunları sadece anne ve babaları ile toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 331 bin ediyor. Türkiye'deki Suriyeli ailelerin doğum oranı 5,3 olduğuna göre lütfen rakamları gözden geçirin derim."

Kaynak: ANKA
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