Haberler

Ümit Özdağ'dan Pakize Akbaba'ya Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba'yı ziyaret etti.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba'yı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Zafer Partisi resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Başkanlık Divanı Üyelerimiz Azmi Karamahmutoğlu, Nazif Okumuş, Av. Tayga Ak ve Maltepe İlçe Başkanımız Mesut Şimşek ile birlikte İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ziyarette Dernek Başkanı Pakize Akbaba ile bir araya geldi."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Ödüllü narkotik polisi eroin sevkiyatından 26 yıl hapis aldı

Ödüllü polisin gerçek yüzü bambaşka çıktı! Artık hapiste çürüyecek
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması

Dünyaca ünlü şarkıcıya mide bulandıran suçlama