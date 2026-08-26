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Özdağ'dan Malazgirt Zaferi Mesajı

Özdağ'dan Malazgirt Zaferi Mesajı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Anadolu'nun ebediyen Türk vatanı olarak kalması için 955 yıl önce Malazgirt'te tarihe yazılan destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Anadolu'nun ebediyen Türk vatanı olarak kalması için 955 yıl önce Malazgirt'te tarihe yazılan destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun ebediyen Türk vatanı olarak kalması için 955 yıl önce Malazgirt'te tarihe yazılan destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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